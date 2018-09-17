В Черногории погиб российский альпинист

Россиянин погиб во время альпинистского похода в горах на севере Черногории. Об этом сообщила сгодня в социальной сети Facebook Горная служба спасения. Трагедия произошла на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда.

Группа альпинистов в сигнале о помощи вначале сообщила о двух пострадавших. Кто именно погиб и его возраст пока не известны.

Ранее сообщалось, что в ледниках вершины горного хребта Актру на Алтае обнаружили вмерзшее в лед тело альпиниста. Согласно последней информации, страшная находка была сделана туристами в Кош-Агачском районе 24 августа.