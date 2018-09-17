Дамба на химзаводе в Крыму оказалась разрушена с украинской стороны

Дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера Сиваш, оказалась частично разрушена с украинской стороны, заявил сегодня директор предприятия Андрей Акулов.

«Примерно половина дамбы находится на территории России, другая ее половина – на территории Украины. Мы следим за целостностью дамбы. В пятницу мы обнаружили, что дамба частично разрушена с украинской стороны. Мы обратились в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение», - заявил сегодня Андрей Акулов.

Директор крымского химзавода также пояснил, что последние пробы воздуха и воды отослали в московский институт Менделеева. Сейчас ученые разбираются в вопросе, что могло вызвать реакцию серной кислоты с солью с образованием хлороводорода.

Из-за обострившейся экологической обстановки с пятницы в Армянске действует режим ЧС. Завод, где произошел выброс, полностью остановлен. Дети из Армянска и двух близлежащих сел вывезены в оздоровительные учреждения. Власти крымского полуострова разбираются в ситуации, сообщает РИА Новости.