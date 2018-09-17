Заблудившуюся в лесу семью с ребенком ищут в Свердловской области

Неподалеку от поселка Безречный, расположенного в Свердловской области, ищут семью с ребенком. Согласно последней информации, люди отправились в лес в минувшее воскресенье, 16 сентября, и заблудились.

Известно, что три взрослых человека и пятилетний ребенок накануне пропали в лесу примерно в 25 километрах от города Березовский.

Как отмечает сегодня портал ТагилСити.Ру, вчера вечером поисковый отряд "Прорыв" сообщил, что все желающие могут подключиться к поисковой операции. В настоящий момент добровольцы прочесывают вышеуказанную местность. Синоптики предупреждают, что в районе, где заблудилась семья, температура воздуха ночью может опуститься до минус 2 градусов.