В Ростове-на-Дону ученик распылил в школе содержимое перцового баллончика
17 сентября 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из школ Ростова-на-Дону ученик в понедельник распылил жидкость из перцового баллончика. Согласно последней информации, за помощью к врачам после случившегося обратились два человека.
Представитель ГУМВД России по Ростовской области отметил, что на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что школьник из хулиганских побуждений распылил содержимое баллончика в помещении, где находились семеро детей и один взрослый человек, передает РИА "Новости".
В настоящий момент следственно-оперативная группа работает в учебном заведении. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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