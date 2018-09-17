В Ростове-на-Дону ученик распылил в школе содержимое перцового баллончика

В одной из школ Ростова-на-Дону ученик в понедельник распылил жидкость из перцового баллончика. Согласно последней информации, за помощью к врачам после случившегося обратились два человека.

Представитель ГУМВД России по Ростовской области отметил, что на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что школьник из хулиганских побуждений распылил содержимое баллончика в помещении, где находились семеро детей и один взрослый человек, передает РИА "Новости".

В настоящий момент следственно-оперативная группа работает в учебном заведении. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.