В Ленобласти в руках у ребенка взорвалась петарда

В воскресенье, 16 сентября, в Ленинградской области у ребенка в руках взорвалась петарда. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, восьмилетний мальчик был экстренно госпитализирован.

Происшествие случилось в деревне Тавры Всеволжского района. Ребенка доставили в больницу Санкт-Петербурга накануне поздно вечером. Как уточняет сегодня РИА "Новости", у мальчика были диагностированы переломы, а также рваные раны щеки и пальцев рук. Врачи отмечают, что в настоящий момент состояние пострадавшего является удовлетворительным.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняется, как петарда попала в руки к маленькому ребенку.