В Ленобласти в руках у ребенка взорвалась петарда
17 сентября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 16 сентября, в Ленинградской области у ребенка в руках взорвалась петарда. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, восьмилетний мальчик был экстренно госпитализирован.
Происшествие случилось в деревне Тавры Всеволжского района. Ребенка доставили в больницу Санкт-Петербурга накануне поздно вечером. Как уточняет сегодня РИА "Новости", у мальчика были диагностированы переломы, а также рваные раны щеки и пальцев рук. Врачи отмечают, что в настоящий момент состояние пострадавшего является удовлетворительным.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняется, как петарда попала в руки к маленькому ребенку.
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