Житель Подмосковья подрался с пассажиром на рейсе Минск-Москва
17 сентября 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Подмосковья, возвращаясь из Минска домой, устроил дебош на борту самолета. Согласно последней информации источников, 54-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Диспетчер службы авиационной безопасности московского аэропорта Домодедово отметил, что пассажир распивал спиртные напитки, занял чужое место, а также нарушал общественный порядок. Как уточняет "Свободная пресса", когда сосед попросил дебошира пересесть на свое кресло, он нанес ему удар.
Впоследствии хулиган был доставлен в дежурную часть. По факту данного инцидента в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия.
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