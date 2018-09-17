Житель Подмосковья подрался с пассажиром на рейсе Минск-Москва

Житель Подмосковья, возвращаясь из Минска домой, устроил дебош на борту самолета. Согласно последней информации источников, 54-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Диспетчер службы авиационной безопасности московского аэропорта Домодедово отметил, что пассажир распивал спиртные напитки, занял чужое место, а также нарушал общественный порядок. Как уточняет "Свободная пресса", когда сосед попросил дебошира пересесть на свое кресло, он нанес ему удар.

Впоследствии хулиган был доставлен в дежурную часть. По факту данного инцидента в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия.