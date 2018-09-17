Пропавшую в Копейске школьницу нашли в Екатеринбурге
17 сентября 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Школьницу, пропавшую 10 сентября в городе Копейск Челябинской области, нашли в Екатеринбурге. В течение недели 16-летнюю девушку по имени Екатерина Маврина искали сотрудники полиции и волонтеры.
Следственное управление СКР по региону отмечает, что ранее по факту исчезновения школьницы и в связи с наличием угрозы ее здоровью и жизни было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Как отмечает РИА "Новости", теперь специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, как девушка попала в Екатеринбург. Согласно последним данным, в отношении ученицы старших классов не совершалось никаких противоправных действий.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес