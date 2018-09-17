Житель Ямала устроил дебош на борту самолета, а затем и на земле

Житель Ямала устроил дебош на борту самолета и не мог успокоиться даже на земле. Соответствующую информацию сегодня предоставили в Управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел в салоне самолета, следовавшего из Томска в Горно-Алтайск через Новосибирск. 43-летний житель Ямала во время промежуточной посадки устроил дебош, оскорблял бортпроводников и пассажиров. Командир воздушного судна вызвал полицию, которая увела хулигана, передает URA.RU.

В дежурной части аэропорта Толмачево в ходе составления административного протокола мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, вследствие чего в отношении дебошира было заведено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".