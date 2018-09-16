В Киеве из-за прорыва трубы мост Патона превратился в водопад

Пользователи сети отмечают, что это уже третья авария с мостом Патона с начала минувшего лета. Фотографии происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях. "Замироточил", "Устал, заплакал", - комментируют пользователи.

"Его тошнит", - иронизируют в соцсетях.

Авария произошла из-за длительного отключения горячей воды, это плохо сказалось на состоянии теплосетей. Мост имени Евгения Патона планируют реконструировать после тщательного обследования.