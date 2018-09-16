Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Четыре легковых автомобиля устроили ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Движение в сторону центра перекрыто по четырем из шести полос. Машины столкнулись около дома №72.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Авария произошла из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу. Движение в районе ДТП затруднено. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах произошедшего.

Ранее стало известно, что страшные ДТП произошли в Воронежской и Ярославской областях.