Десятки человек эвакуированы из горящего дома в центре Санкт-Петербурга
15 сентября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Пожарные эвакуировали более 30 человек из охваченного огнем жилого дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах северной столицы.
На Лиговском проспекте горит кровля жилого дома №95. В шестиэтажном жилом здании третьей степени огнестойкости загорелся мансардный этаж. Площадь огня превышает 300 квадратных метров.
Известно, что горящее здание на углу Лиговского и Свечного переулка построено в 1914 году. На месте ЧП работает 11 пожарных расчетов. О погибших и пострадавших не сообщается.
В настоящее время продолжается ликвидация возгорания. Спасатели борятся с огнем. Ситуацию осложняет привычный для Петербурга ветер. Причины и обстоятельства пожара уточняются.
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