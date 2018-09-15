Десятки человек эвакуированы из горящего дома в центре Санкт-Петербурга‍

Пожарные эвакуировали более 30 человек из охваченного огнем жилого дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах северной столицы.

На Лиговском проспекте горит кровля жилого дома №95. В шестиэтажном жилом здании третьей степени огнестойкости загорелся мансардный этаж. Площадь огня превышает 300 квадратных метров.

Известно, что горящее здание на углу Лиговского и Свечного переулка построено в 1914 году. На месте ЧП работает 11 пожарных расчетов. О погибших и пострадавших не сообщается.

В настоящее время продолжается ликвидация возгорания. Спасатели борятся с огнем. Ситуацию осложняет привычный для Петербурга ветер. Причины и обстоятельства пожара уточняются.