В ХМАО попала в аварию машина с тремя несовершеннолетними девушками

Минувшей ночью в Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП. Согласно последней информации, в автомобиле, попавшем в аварию, находились три несовершеннолетние девушки, одна из которых скончалась.

В региональном управлении МВД отметили, что происшествие случилось в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО. 17-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2114", выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с деревом.

Как сообщает РИА "Новости", водитель скончалась на месте от полученных травм. Пассажирки 2002 года рождения находятся в тяжелом состоянии.