В ХМАО попала в аварию машина с тремя несовершеннолетними девушками
15 сентября 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью в Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП. Согласно последней информации, в автомобиле, попавшем в аварию, находились три несовершеннолетние девушки, одна из которых скончалась.
В региональном управлении МВД отметили, что происшествие случилось в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО. 17-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2114", выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с деревом.
Как сообщает РИА "Новости", водитель скончалась на месте от полученных травм. Пассажирки 2002 года рождения находятся в тяжелом состоянии.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес