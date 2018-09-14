Москвич на спор прострелил себе ногу

В районе Северное Тушино в Москве "скорая помощь" госпитализировала мужчину с ранением в ноге. Инцидент произошел в Алешкинском лесопарке. Чтобы достать пулю, отчаянному стрелку потребовалась помощь врачей.

По предварительным данным, причиной стал спор. Мужчина поспорил с другом, что не побоится выстрелить в ногу. Мужчина спор выиграл, выстрелив из пневматического пистолета себе в голень. Пуля застряла в ноге. Его жизни ничего не угрожает. Следователи разбираются, что произошло на самом деле.