В Крыму подозревают Украину в загрязнении атмосферы

Власти Крыма и правоохранители рассматривают несколько причин загрязнения атмосферы в районе города Армянск, в том числе сброс неизвестных веществ с территории сопредельного государства.

Об этом сообщил глава оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Также рассматриваются такие возможные причины, как выброс вредных веществ в атмосферу предприятием «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса вредных веществ предприятий «Бром» и «Крымский Содовый завод», превышение объема и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель, а также нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя, передает РИА Новости.

Несмотря на заверения крымских властей о том, что концентрация химических веществ в воздухе в Армянске уже не превышает допустимых норм, местные жители жалуются на ухудшение ситуации.