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В Крыму подозревают Украину в загрязнении атмосферы
14 сентября 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Крыма и правоохранители рассматривают несколько причин загрязнения атмосферы в районе города Армянск, в том числе сброс неизвестных веществ с территории сопредельного государства.
Об этом сообщил глава оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.
Также рассматриваются такие возможные причины, как выброс вредных веществ в атмосферу предприятием «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса вредных веществ предприятий «Бром» и «Крымский Содовый завод», превышение объема и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель, а также нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя, передает РИА Новости.
Несмотря на заверения крымских властей о том, что концентрация химических веществ в воздухе в Армянске уже не превышает допустимых норм, местные жители жалуются на ухудшение ситуации.
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