Сотрудники МЧС проверяют информацию о возгорании в Театре юного зрителя
14 сентября 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 14 сентября, появилась информация о возгорании в Театре юного зрителя, который расположен в центре Москвы. Соответствующие данные сейчас проверяют сотрудники столичного главка МЧС.
Источник отметил, что ранее сегодня спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул по адресу: Мамоновский переулок, дом номер 10, строение 1. К настоящему моменту на место прибыли специалисты, которые уже приступили к проведению разведки, передает РИА "Новости".
Представитель экстренных служб столицы отметил, что, вероятнее всего, в здании Театра юного зрителя произошло короткое замыкание в одном из светильников.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес