Сотрудники МЧС проверяют информацию о возгорании в Театре юного зрителя

В пятницу, 14 сентября, появилась информация о возгорании в Театре юного зрителя, который расположен в центре Москвы. Соответствующие данные сейчас проверяют сотрудники столичного главка МЧС.

Источник отметил, что ранее сегодня спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул по адресу: Мамоновский переулок, дом номер 10, строение 1. К настоящему моменту на место прибыли специалисты, которые уже приступили к проведению разведки, передает РИА "Новости".

Представитель экстренных служб столицы отметил, что, вероятнее всего, в здании Театра юного зрителя произошло короткое замыкание в одном из светильников.