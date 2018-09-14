В Пулково самолет задел крылом пожарную машину
14 сентября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как самолет, направляясь на стоянку, задел крылом пожарную машину в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба ведомства. Самолет авиакомпании "Победа" прибыл в Санкт-Петербург из Москвы, приземлился в аэропорту и следовал на стоянку.
В какой-то момент руления пожарная спецтехника попала под левое крыло воздушного судна. В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что было "зафиксировано касание левым нижним винглетом", пишет ТАСС.
Пострадавших нет, разлив топлива не обнаружен. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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