Женщина выжила после падения под прибывающий поезд в московском метро

Нетрезвая женщина упала под поезд на станции московского метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии и выжила. Ранее сегодня сообщалось, что на "серой" ветке подземки произошел сбой.

Глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев отметил, что 30-летняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа упала на рельсы перед подъезжающим поездом. Как сообщает РИА "Новости", машинист применил экстренное торможение и смог становиться перед упавшей женщиной. Впоследствии ее подняли на платформу и передали в руки медиков.

Позже потерпевшая рассказала, что у нее внезапно закружилась голова, вследствие чего она и упала ну путь. Врачи осмотрели ее и диагностировали черепно-мозговую травму, перелом руки, а также алкогольное опьянение.