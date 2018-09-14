Самолет, летевший в Москву, сел в Омске из-за состояния пассажира

Пассажирский самолет компании S7, следовавший в Москву из Барнаула, совершил экстренную посадку в Омске из-за ухудшившегося состояния пассажира. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика.

РИА "Новости". Согласно последней информации, воздушное судно село в аэропорту Омска сегодня в 8.35 по местному времени (5.35 по Москве). Одному из пассажиров во время полета внезапно стало плохо, передает в пятницу, 14 сентября,

Известно, что посадка Boeing прошла успешно. Человек, который почувствовал недомогание, был экстренно госпитализирован. Данных о его состоянии к настоящему моменту не поступало.