На "серой" ветке Московского метрополитена утром в пятницу, 14 сентября, были увеличены интервалы движения поездов. Согласно последним данным, это произошло из-за инцидента с одним из пассажиров.

Пресс-служба столичной подземки на страничке в социальной сети Twitter уточнила, что сбой произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии по направлению в центр. К настоящему моменту не уточняется, что именно произошло с человеком.

Известно, что сейчас движение поездов постепенно вводится в график.

Ранее сегодня стало известно о незначительном сбое на "оранжевой" ветке метрополитена.