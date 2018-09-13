Экипаж задержанного на Украине танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию

Экипаж задержанного на Украине российского судна «Механик Погодин» вернулся в Россию. На родину вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана. Об этом сообщается на сайте компании «В.Ф. Танкер».

Решение о замене экипажа было принято в свете сильнейшей эмоциональной, психологической и даже физической нагрузки, которую пришлось испытать заблокированным на Украине морякам на протяжении последнего месяца. Экипажу пришлось оборонять судно от провокаций украинских спецслужб и госорганов и жить в режиме экономии электроэнергии.

«Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах», - сообщили в пресс-службе «В.Ф. Танкер».

Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован украинской стороной в порту Херсона сроком на три года, заявил ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.