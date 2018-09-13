В Орле мужчина в ходе конфликта подорвал гранатой автомобиль работодателя
13 сентября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 13 сентября, в Орле мужчина в ходе конфликта подорвал гранатой автомобиль бывшего работодателя. Об этом сообщили в СУСК по региону.
«По данным следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый, находясь на пересечении улиц Полесской и Цветаева города Орла, вступил в конфликт со своим бывшим работодателем, в процессе чего метнул гранату РГД-5 в сторону припаркованного автомобиля», — приводит слова источника РИА Новости.
При этом отмечается, что граната взорвалась в нескольких метрах от автомобиля. Пострадавших нет, однако машина получила повреждения. Злоумышленник был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
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