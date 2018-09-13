Оренбуржец из-за злости на богатых взял женщину в заложники

36-летний оренбуржец из-за злости на зажиточный образ жизни жителей посёлка Ростоши взял в заложники 48-летнюю женщину. Как сообщает областной СУСК, мужчина напал на сотрудника полиции при его задержании.

По информации ведомства, оренбуржец гостил у своего знакомого в посёлке Ростоши, употребляя спиртные напитки. В результате алкогольного опьянения он разозлился на то, жители соседних домов ведут богатый образ жизни. Мужчина вышел на улицу и стал с помощью пистолета стрелять по воротам домов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обезвредили злоумышленника. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают РИА Новости.