Оренбуржец из-за злости на богатых взял женщину в заложники
13 сентября 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
36-летний оренбуржец из-за злости на зажиточный образ жизни жителей посёлка Ростоши взял в заложники 48-летнюю женщину. Как сообщает областной СУСК, мужчина напал на сотрудника полиции при его задержании.
По информации ведомства, оренбуржец гостил у своего знакомого в посёлке Ростоши, употребляя спиртные напитки. В результате алкогольного опьянения он разозлился на то, жители соседних домов ведут богатый образ жизни. Мужчина вышел на улицу и стал с помощью пистолета стрелять по воротам домов.
Прибывшие на место сотрудники полиции обезвредили злоумышленника. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают РИА Новости.
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