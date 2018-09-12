Девушка чудом выжила после падения из окна многоэтажки в Петербурге
12 сентября 2018, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Выборгском районе Петербурга с большой высоты упала девушка. По словам очевидцев происшествия, на проспекте Луначарского девушка выпала из окна с 7 или 8 этажа. Медики зафиксировали у нее тяжелые травмы.
На момент госпитализации девушка была жива. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются подробности произошедшего.
Ранее стало известно, что на западе Крыма турист выжил после того, как сорвался с пятнадцатиметрового склона на камни.
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