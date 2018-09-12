Жительница Москвы пыталась поставить на учет почти 200 мигрантов за деньги

Жительница столицы пыталась за денежное вознаграждение поставить на учет в Москве более 180 мигрантов. Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве, по данному факту возбуждено 35 уголовных дел.

При этом стало известно, что прибывшие иностранцы не встали на учёт в миграционной службе и находились на территории Российской Федерации незаконно, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемой является 39-летняя приезжая из ближнего зарубежья. В настоящий момент женщина задержана и находится под пропиской о невыезде.

Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников преступления.