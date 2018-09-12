Дом певца Владимира Кузьмина обокрали на десять миллионов рублей

В подмосковном доме известного певца и музыканта Владимира Кузьмина произошла кража. Неизвестные, угрожая находившемуся в помещении рабочему физической расправой, похитили 10 миллионов рублей. Самого артиста дома не было.

Пресс-служба подмосковного главка МВД подтвердила информацию об инциденте, но не стала раскрывать фамилию владельца похищенного и сумму ущерба.

На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пишут РИА Новости.