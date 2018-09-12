В Саратове из-за пожара в жилом доме эвакуировали сорок человек
12 сентября 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 12 сентября, в Саратове на улице Заречной произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме. По информации пресс-службы регионального главка, очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении.
На данный момент огонь локализирован, из дома эвакуировали 40 человек. Пострадавших нет.
Площадь возгорания составила примерно 40 квадратных метров. Причина возникновения пожара уточняется. Как сообщают РИА Новости, в настоящее время проводится дымоудаление.
Сегодня в Дзержинске Нижегородской области на предприятии «Карбохим» вспыхнул пожар. Причиной возгорания послужил взрыв химикатов в емкости с растворителем на территории завода.
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