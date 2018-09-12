В среду, 12 сентября, в московской гостинице "Космос", расположенной на Проспекте Мира, произошло короткое замыкание. Соответствующую информацию сообщил представитель столичного главка МЧС.

Согласно последним данным, короткое замыкание произошло в светильнике в техническом помещении, которое находится на 26 этаже гостиницы. Персонал "Космоса" смог ликвидировать возгорание еще до прибытия на место пожарных подразделений, передает сегодня РИА "Новости".

Известно, что эвакуация людей из отеля не проводилась. В настоящий момент опасности для работников гостиницы, а также ее постояльцев нет.