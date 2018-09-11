Видео: Hummer врезался в карету скорой помощи в Замоскворечье
11 сентября 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
Днем во вторник, 11 сентября, внедорожник Hummer столкнулся с каретой скорой помощи в московском районе Замоскворечье. По предварительной информации пострадал один человек.
Инцидент произошел в районе дома №68 по Дубининской улице. ЧП произошло на трамвайных путях, в связи с чем движение общественного транспорта затруднено.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В распоряжение телеканала РенТв попало видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии.
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