Видео: Hummer врезался в карету скорой помощи в Замоскворечье

Днем во вторник, 11 сентября, внедорожник Hummer столкнулся с каретой скорой помощи в московском районе Замоскворечье. По предварительной информации пострадал один человек.

Инцидент произошел в районе дома №68 по Дубининской улице. ЧП произошло на трамвайных путях, в связи с чем движение общественного транспорта затруднено.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В распоряжение телеканала РенТв попало видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии.



