В московском аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей

Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево в минувший понедельник изъяли 20 змей у одного из пассажиров. Согласно последней информации, у гражданина не было при себе документов на рептилий.

В департаменте природопользования во вторник, 11 сентября, отметили, что владелец змей приобрел их на международной выставке в Дюссельдорфе. Все рептилии были помещены в банки, упакованные в небольшие мешочки, и перевозились в ручной клади, передает РИА "Новости".

В настоящий момент 20 змей находятся в центре передержки на карантине. Позже специалисты осмотрят их и установят виды. Предполагается, что ни одна из змей не является ядовитой.