Полицейские избили сотрудника автомойки за отказ бесплатно вымыть их машину

В Москве два сотрудника ОМВД России по району Хамовники избили сотрудника автомойки за отказ бесплатно вымыть их машину.

Инспектор патрульно-постовой службы и полицейский-водитель приехали на автомойку на служебной машине. Они попросили бесплатно вымыть их автомобиль, сославшись на то, что так принято. После того, как они услышали отказ, один из служителей порядка нанёс сотруднику автомойки «удар коленом в область паха». Оплатив частично работу, правоохранители доставили двух автомойщиков в свой отдел с применением насилия.

«Продолжая свои противоправные действия, явно выходящие за пределы полномочий, полицейские вернулись на автомойку и потребовали от другого работника вернуть им денежные средства, оплаченные ранее», — пишет «Свободная Пресса» со ссылкой на источник.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело. На данный момент обвиняемые находятся под домашним арестом.