В Пермском крае автомобиль сбил шестерых пешеходов, водитель скрылся

Во вторник, 11 сентября, автомобиль сбил в Пермском крае шесть пешеходов и скрылся с места происшествия. Представитель экстренных служб региона отметил, что ДТП случилось в городе Чусовом.

Отмечается, что люди пересекали проезжую часть у дома номер 16 на улице Кирова, когда на них внезапно наехала машина. Как сообщает РИА "Новости", все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения. Детей среди травмированных граждан нет.

В настоящий момент полиция устанавливает марку автомобиля, а также личность водителя, уехавшего с места аварии. Специалисты ведут активные поиски машины.