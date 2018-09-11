В контактном зоопарке в Челябинской области на ребенка напал осел
11 сентября 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]
Осел напал на ребенка в контактном зоопарке, расположенном в Челябинской области. Согласно последней информации осведомленных источников, в какой-то момент животное укусило юного посетителя.
Травма, нанесенная ребенку, оказалась несерьезной, однако его мать направила обращение в прокуратуру. В ходе проверки зверинца выяснилось, что сотрудники нарушали ветеринарные требования, а также неправильно вели документацию, передает сегодня портал URA.RU.
Хозяин заведения был оштрафован на 3 тысячи рублей за нарушения правил карантина животных. К настоящему моменту все недочеты устранены.
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