В контактном зоопарке в Челябинской области на ребенка напал осел

Осел напал на ребенка в контактном зоопарке, расположенном в Челябинской области. Согласно последней информации осведомленных источников, в какой-то момент животное укусило юного посетителя.

Травма, нанесенная ребенку, оказалась несерьезной, однако его мать направила обращение в прокуратуру. В ходе проверки зверинца выяснилось, что сотрудники нарушали ветеринарные требования, а также неправильно вели документацию, передает сегодня портал URA.RU.

Хозяин заведения был оштрафован на 3 тысячи рублей за нарушения правил карантина животных. К настоящему моменту все недочеты устранены.