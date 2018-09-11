Пьяные рыбаки из Украины приплыли в Крым для обмена опыта с русскими

В минувший понедельник крымские пограничники задержали двоих украинских рыбаков в состоянии алкогольного опьянения. Они пытались на моторной лодке пришвартоваться к российскому берегу.

В ходе опроса украинские моряки признались, что они намеренно решили причалить к берегу Крыма, чтобы наладить дружеские отношения с Россией и обменяться опытом с местными рыбаками. При осмотре плавательного средства местные пограничники обнаружили 20 кг кефалевых видов рыб.

Как сообщают РИА Новости, украинцев задержали на двое суток для подтверждения личности и «полного вытрезвления».