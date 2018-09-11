В Иркутской области во время уроков обрушилась часть здания школы

В поселке Уян Куйтунского района Иркутской области во время занятий обрушилась часть здания школы. Согласно последней информации, данное происшествие случилось в проходе между двумя корпусами.

Известно, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. По словам главы Куйтунского района Андрея Полонина, проход, о котором идет речь, находился в аварийном состоянии и был законсервирован в течение двух лет. Как уточняет kp.ru, конструкцию планировалось снести.

Отмечается, что продолжать занятия в этой школе до получения разрешения от специальной комиссии не позволяется. Дети будут посещать учебное заведение в соседнем селе.