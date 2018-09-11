На юге Москвы столкнулись автобус, два грузовика и пять легковушек

На юге Москвы произошло столкновение рейсового автобуса, пяти легковых автомобилей и двух грузовиков. Согласно последней информации экстренных служб столицы, в ходе аварии погиб один человек.

Известно также, что пять человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. ДТП случилось по направлению в сторону Московской области неподалеку от дома под номером 100 на Варшавском шоссе, передает утром во вторник, 11 сентября, РИА "Новости".

На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Движение машин в данном районе временно затруднено.