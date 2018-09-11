В Иркутске произошло ДТП с участием автобуса с туристами, есть пострадавшие

В Иркутске в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса погиб один человек, ещё десять пострадали. Произошло столконовение микроавтобуса Toyota Town Ace и автобуса Kia Granbird.

По информации РЕН ТВ, водитель Toyota Town Ace не отреагировал на знак «Уступи дорогу» и выехал на главную улицу, по которой двигался автобус. В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте. В автобусе десять человек получили травмы, один был госпитализирован.

По предварительным данным, автобус Kia Granbird перевозил туристов из Китая.