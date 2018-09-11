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В Иркутске произошло ДТП с участием автобуса с туристами, есть пострадавшие
11 сентября 2018, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса погиб один человек, ещё десять пострадали. Произошло столконовение микроавтобуса Toyota Town Ace и автобуса Kia Granbird.
По информации РЕН ТВ, водитель Toyota Town Ace не отреагировал на знак «Уступи дорогу» и выехал на главную улицу, по которой двигался автобус. В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте. В автобусе десять человек получили травмы, один был госпитализирован.
По предварительным данным, автобус Kia Granbird перевозил туристов из Китая.
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