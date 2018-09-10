В Крыму задержали лодку с украинскими рыбаками

На крымском побережье за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации задержана моторная лодка с двумя гражданами Украины, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Крыму.

«Утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымскими пограничниками задержаны два гражданина Украины. Со слов задержанных, они являются жителями села Стрелковое Генического района. Граждане Украины задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке», - сообщает крымское погрануправление ФСБ России.

«В ходе опроса иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими моряками», - пояснили в пограничном ведомстве.

Оба иностранца задержаны на 48 часов. За это время граждане Украины протрезвеют, а пограничники подтвердят их личности и установят обстоятельства правонарушения, сообщает РИА Новости.