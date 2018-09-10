Группа гражданских лиц пыталась блокировать КПП на границе с Россией

В пункте пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе в Харьковской области Украины группа гражданских лиц пыталась заблокировать работу пограничников, заявили в Госпогранслужбе Украины.

Инцидент произошел в ночь на десятое сентября. Граждане Украины прибыли в пункт пропуска на выезд на двух легковых автомобилях с польскими регистрационными номерами. Они прошли контроль на выезд, но затем внезапно решили поехать в обратном направлении, тем самым нарушив режим и порядок на пункте пропуска. Из-за проявленной агрессии их задержали.

«После этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц. Они требовали, чтобы им дали возможность встретиться с задержанными. С этой целью они пытались проникнуть в служебные помещения и блокировать работу пограничников», - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

В инцидент пришлось вмешаться полицейским. Часть гражданских лиц была передана полиции. Другую часть участников инцидента отпустили после разъяснительной беседы, сообщает RT.