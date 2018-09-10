Глава республики Крым: Комиссия оценит ущерб от химвыброса на полуострове

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что специальная комиссия оценит ущерб от химического выброса на севере Крымского полуострова.



«В результате анализа комиссии все данные будут обобщены и соответственно будет принято решение правительства», — сообщил Аксёнов.

По словам главы республики, уже поступили обращения от фермерских хозяйств и граждан, которые потеряли урожай, о компенсации ущерба. Как сообщают РИА Новости, 7 сентября удалось нормализировать экологическую ситуацию.

Напомним, что в конце августа в Армянске из-за выброса загрязняющегося вещества на листьях деревьев и крышах домов образовался маслянистый налет. В сентябре в городе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.