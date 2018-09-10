Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попал в аварию

В понедельник, 10 сентября, в Санкт-Петербурге российский актёр Сергей Селин, который играл Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла утром недалеко от Московского вокзала на площади Восстания.

Стало известно, что одна из иномарок врезалась в заднюю часть другой, в результате чего произошла авария. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент выясняются детали случившегося.

«Мы с супругой отделались легким испугом, мы ехали парту ребенку выбирать. А тут удар. На приличной такой скорости въехали», - приводит слова Селина «Стархит».