//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"
- СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
- «Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях
- Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
10 сентября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 10 сентября, Кемеровский областной суд принял решение оставить под арестом сотрудников, которые обслуживали пожарную сигнализацию ТЦ «Зимней вишни» Игоря Полозиненко и Александра Никитина до 25 и 26 сентября.
"Областной суд сегодня рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Полозиненко и Никитина и их адвокатов на продление им срока содержания под стражей. Решения суда первой инстанции остались без изменения", — пишут РИА Новости.
25 марта в Кемерово произошёл пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». По пятибалльной шкале пожару был присвоен третий уровень сложности. В результате происшествия погибло 60 человек, включая 41 ребёнка. На данный момент фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам
СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
//В мире
Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан
//Общество
Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?
//Новости СМИ2
Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам
//Общество
//Общество
//В мире
В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба
//Политика
Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья
//Наука
Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям
Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции
//Культура
//Общество
В Херсоне отправляют детей на оздоровление из-за ситуации на севере Крыма
//В мире
Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления
//Наука
В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?
Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование