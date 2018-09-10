Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В понедельник, 10 сентября, Кемеровский областной суд принял решение оставить под арестом сотрудников, которые обслуживали пожарную сигнализацию ТЦ «Зимней вишни» Игоря Полозиненко и Александра Никитина до 25 и 26 сентября.

"Областной суд сегодня рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Полозиненко и Никитина и их адвокатов на продление им срока содержания под стражей. Решения суда первой инстанции остались без изменения", — пишут РИА Новости.

25 марта в Кемерово произошёл пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». По пятибалльной шкале пожару был присвоен третий уровень сложности. В результате происшествия погибло 60 человек, включая 41 ребёнка. На данный момент фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек.