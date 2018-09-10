В Анапе ищут ребенка, пропавшего во время шторма

В понедельник в Анапе ищут ребенка, который пропал во время шторма. Согласно последней информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, мальчик и его отец накануне отправились купаться в неспокойном море.

В какой-то момент спасатели заметили, что отдыхающие тонут. Они смогли вытащить мужчину из воды, но ребенка так и не нашли, передает ТАСС. Известно, что происшествие случилось около 18.00 в поселке Витязево, который входит в состав Анапы. Сегодня поиски пропавшего мальчика продолжаются.

На официальном сайте администрации города отмечается, что купание в море запрещено уже в течение нескольких дней из-за шторма.