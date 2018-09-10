Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование

Сегодня стало известно, что мужчина, ранивший ножом людей на Курском вокзале в Москве, направлен на медицинское освидетельствование. Происшествие случилось рано утром в понедельник в зале ожидания.

Согласно последней информации, задержанный на Курском вокзале гражданин находится в неадекватном состоянии, передает портал m24.ru

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО уточнили, что в 2006 году мужчина был судим за убийство и приговорен к одиннадцати годам лишения свободы, сообщает Агентство городских новостей "Москва"

Напомним, после инцидента на вокзале раненые люди были экстренно госпитализированы. Данных об их состоянии пока нет.