Утром в понедельник, 10 сентября, стало известно, что движение на одном из участков Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена временно приостановлено.

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Согласно последней информации пресс-службы столичной подземки, поезда в настоящий момент не ходят между станциями "Говорово" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии, передает m24.ru. На страничке метрополитена в социальной сети Twitter уточняется, что движение не осуществляется по техническим причинам.

Сейчас специалисты прикладывают максимальные усилия для того, чтобы поезда вновь ходили в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют пересесть на наземный транспорт.