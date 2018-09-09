Видео, как в Петербурге BMW протаранил автобус с пассажирами

В Петербурге автомобиль BMW въехал в автобус ПАЗ у метро "Рыбацкое". В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля. Маршрутка упала на бок, семь пассажиров, предварительно, получили травмы.

Как сообщают очевидцы, иномарка мчалась на значительной скорости и сначала врезалась в автомобиль Nissan, который следовал в попутном направлении. От удара иномарку развернуло и она вылетела на встречную полосу, где врезалась в автобус.