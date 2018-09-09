Игорь Додон назвал странным ДТП с его кортежем
9 сентября 2018, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Авария, которая произошла с кортежем президента Молдавии, выглядит странной. Такое мнение выразил сам глава государства Игорь Додон. Он надеется, что следствие даст ответы на все возникшие по поводу этого ДТП вопросы.
Кортеж двигался с нормальной скоростью в сопровождении автомобилей охраны и полицейских, и вдруг на встречную полосу, наперерез выехал грузовик и врезался именно в машину, где находился президент, рассказал Додон ТАСС. Все это довольно странно, считает он. Чувствует президент Молдавии себя нормально, у его матери вывих руки.
В Интернете размещена запись видеорегистратора, на которой видно, как грузовик протаранил автомобиль, в котором ехали президент Молдавии Игорь Додон и его мать
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