Опубликовано видео ДТП с машиной президента Молдавии

В Интернете размещена запись видеорегистратора, на которой видно, как грузовик протаранил автомобиль, в котором ехали президент Молдавии Игорь Додон и его мать. Фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу. Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

Как сообщает Служба государственной охраны республики, у 3 человек травмы легкой и средней степени тяжести. Игорь Додон был выписан из медучреждения после оказания первой медицинской помощи. Он принял участие в богослужении в городе Бассарабка. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.