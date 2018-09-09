Опубликовано видео ДТП с машиной президента Молдавии
9 сентября 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете размещена запись видеорегистратора, на которой видно, как грузовик протаранил автомобиль, в котором ехали президент Молдавии Игорь Додон и его мать. Фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу.
Как сообщает Служба государственной охраны республики, у 3 человек травмы легкой и средней степени тяжести. Игорь Додон был выписан из медучреждения после оказания первой медицинской помощи. Он принял участие в богослужении в городе Бассарабка. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.
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