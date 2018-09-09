Жириновский устроил драку на несанкционированном митинге в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на несанкционированную акцию на Пушкинский площади в Москве, он призвал не нарушать закон, использовать для изменения пенсионного законопроекта не улицу, а парламент.

Как отметил Жириновский, он тоже против повышения пенсионного возраста. Но закон нарушать н нужно, это может привести к тюрьме. В ответ послышался свист, кто-то кинул в Жириновского ботинками, передает ТАСС. В адрес политика стали кричать "позор" и "клоун".

В Интернете размещены ролики с места событий. На них видно, как Владимир Жириновский бросается к кричащему, тот оказывается на земле и призывает собравшихся стать свидетелями оскорбления человека. "Иди сюда, подлец, иди сюда! Лежи давай, за тобой скорая сейчас приедет, в психушку на полгода ляжешь! Я тебя на три года посажу!" - возмущается при этом политик.

Сегодня митинги против пенсионной реформы проходят в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов центральной части России. Не все они согласованы городскими властями.