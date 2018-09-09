В Санкт-Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома. Согласно последней информации регионального УГИБДД, происшествие случилось вечером минувшую субботу.

Авария была зафиксирована у дома под номером 19 на Старо-Петергофском проспекте в Северной столице. Предполагается, что автомобиль "скорой помощи" попал в дорожно-транспортное происшествие из-за внезапной остановки сердца водителя, передает РИА "Новости".

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняется, пострадал ли кто-то в результате столкновения машины со стеной.