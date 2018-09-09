Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье, есть жертвы
9 сентября 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 9 сентября, стало известно, что в Московской области случилось ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. Согласно последней информации экстренных служб, есть погибшие.
Автобус и грузовик столкнулись на 137-м километре федеральной автодороги М-6 "Каспий". Есть данные о том, что дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двух человек, а еще тринадцать граждан получили травмы различной степени тяжести, передает сегодня РИА "Новости".
На месте случившегося в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Выясняется, кто был виновником ДТП.
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